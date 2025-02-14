19°C
VMM vraagt voor­koop­recht voor gebou­wen in over­stro­mings­ge­voe­lig gebied

Wateroverlastluchtbeeld

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil dat de overheid een voorkooprecht krijgt voor gebouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Zo kan de overheid woningen opkopen en eventueel slopen om zo meer ruimte voor water te creëren. 

De maatregel maakt deel uit van de Blue Deal 2.0 en moet voorkomen dat woningen in risicogebied telkens opnieuw worden doorverkocht.

Volgens Vlaams parlementslid Andy Pieters (N-VA) is het belangrijk dat de maatregel er snel komt. “Heel wat lokale besturen hebben decennialang vergunningen afgeleverd voor woningen in overstromingsgevoelige gebieden. Het is belangrijk dat de overheid die historische fouten stap voor stap kan rechtzetten. Zo wordt een nieuwe generatie inwoners waterellende bespaard.”

Bevoegd minister Jo Brouns bevestigt dat er binnen het Coördinatieplatform Integraal Waterbeleid een projectgroep is opgericht die onderzoekt hoe dit voorkooprecht het best kan worden toegepast. De resultaten worden verwacht tegen het voorjaar van 2026.

