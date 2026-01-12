Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) wil de komende dagen landen met een eerste strategisch drinkwaterplan voor Vlaanderen. Dat moet de bescherming van drinkwaterbronnen versterken.
Het plan, dat al op 1 januari verwacht werd, is nog in opmaak. Volgens Brouns komt er een “primeur” voor Vlaanderen. “We zullen structureel inzetten op de bescherming van onze drinkwaterbronnen via maatregelen aan de bron”, zei hij in het Vlaams Parlement.
Het drinkwaterplan moet onder meer zorgen voor een strengere aanpak van vervuilende stoffen, zoals PFAS-houdende pesticiden. Eerder raakte wel bekend dat het ontwerp ruimte laat om normen tijdelijk te versoepelen als vervuiling via meerdere bronnen ontstaat.
Dat ligt gevoelig, onder meer in West-Vlaanderen, waar vandaag al soepelere normen gelden voor bepaalde stoffen. Simon Bekaert (Vooruit) reageerde kritisch: “Zo’n stoffen horen niet thuis in ons drinkwater. Mensen hebben recht op gezond en betaalbaar drinkwater.”
Hij vraagt ook dat de kosten voor extra waterzuivering bij de vervuilers gelegd worden, en niet bij de consument.