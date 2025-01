Port of Antwerp-Bruges sluit 2024 af met een groei van 2,3 procent, ondanks de uitdagende tijden. Dat komt neer op 278 miljoen ton goederen die in Antwerpen en Zeebrugge zijn behandeld.

De groei is vooral te danken aan enorme boost van de containertrafiek. "Daar zien we stijging van meer dan 20 procent, enkel en alleen in Zeebrugge", zegt ondervoorzitter Dirk De fauw.