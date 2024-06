De ambassadeurs van de lidstaten hadden donderdag reeds een principeakkoord bereikt over de sancties. Nu het pakket definitief goedgekeurd is, raken alle details bekend.

Wat de Russische lng-sector betreft, komt er dus een doorvoerverbod in Europa, terwijl gasterminals op EU-grondgebied die niet met het Europese netwerk van gaspijpleidingen verbonden zijn ook geen lng uit Rusland meer zullen mogen invoeren. Investeringen in en export naar Russische lng-projecten die nog in aanbouw zijn, worden verboden.

Volgens de Europese Commissie, die de maatregelen heeft uitgewerkt, is het nieuwe sanctiepakket het bewijs dat de Europese Unie bereid blijft om de Russische inkomstenbronnen zo veel mogelijk droog te leggen en zijn capaciteit om oorlog te voeren aan te pakken.