Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft Fluxys de aanvoer fors bijgestuurd. Er komt nu meer schaliegas uit de VS en aardgas uit Qatar bijvoorbeeld. Het is ook te vroeg om de gevolgen precies in te schatten.

"Het moet door de lidstaten nog goedgekeurd worden", zegt Dirk De fauw. "Weinig lidstaten gaan ervan afwijken. Ook ons land zal dit goedkeuren. Er zijn gesprekken ook tussen Fluxys en de Belgische regering om te kijken wat de gevolgen zijn voor Fluxys."

De behandelaar van vloeibaar aardgas in Zeebrugge wist dat de sancties op til waren. Zeebrugge is al 25 jaar één van de grootste gashubs ter wereld. Er komt elk uur ongeveer 80 gigawattuur aan gasenergie binnen en dat is het equivalent van zo'n 80 nucleaire centrales.