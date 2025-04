Er kwam de voorbije tijd een vijftal klachten over grensoverschrijdend gedrag en foutief pedagogisch gedrag tegen de zelfstandige onthaalouder. De kinderopvang is daarop geschorst, al zeker tot half juli. 18 kinderen hadden plots geen plaats meer. Een tijdelijke overname is daarom de beste oplossing zegt de gemeente, tot na de schorsing. Er zal plaats zijn voor 14 kinderen.