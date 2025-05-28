Ouders en bege­lei­ders onge­rust over ver­hui­zing kin­der­op­vang scho­len: Wat met onze kinderen?”

In Tielt is er ongerustheid over de sluiting van drie vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf 2027 moeten de kinderen worden opgevangen in de scholen, zeggen ongeruste ouders.

Door het nieuwe BOA-decreet vanaf 2027 vindt alle buitenschoolse opvang plaats op de school van het kind, zowel voor- als naschools, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens vakanties. De opvang in de huidige stedelijke opvanglocaties zal verdwijnen, zeggen de ouders. 

Concreet betekent dat de sluiting van Tanneke in Tielt, Aarsele en Kanegem en 't Berenhuisje. "Wat wij hier meemaken, is bijzonder," zegt een medewerkster in de groep. "Kinderen die elkaar niet kennen van school, worden bij ons vrienden. Op woensdagnamiddag vertrekt er een groepje te voet naar activiteiten – allemaal van verschillende scholen, maar dankzij ’t Tanneke worden ze verenigd."

"En nu vraag ik me af… Hoe gaat dat straks nog? Als we in het Reuzenhuis terechtkomen, kunnen kinderen niet meer te voet naar hun activiteiten."

Ouders ongerust

De ouders hebben zich verenigd in een groep op Facebook. Ze hebben veel vragen bij hoe de kinderopvang er in de toekomst dan gaat uitzien en wat de gevolgen zijn voor hun kinderen.

De plannen ook een actie op de gemeenteraad van donderdag.

De redactie
Kinderopvang

