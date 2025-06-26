Gisteren besliste de stad om De Bengel met 20 opvangplaatsen te sluiten, nadat er tijdens een controle asbest was gevonden. Er was wel geen gevaar voor de gezondheid van de medewerkers en de kinderen.

Zij kunnen terecht in buitenschoolse opvang De Kastaar, op woensdagnamiddag in een school vlakbij. Het gebouw van De Bengel is verouderd en zal wellicht niet meer opengaan.

De stad is bezig met de bouw van drie nieuwe locaties waardoor het aantal opvangplaatsen zal stijgen van 250 tot 340.