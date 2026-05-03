Het gaat om een zware uitslaande brand in hoeve op het platteland bij de Koekuitstraat en het wandel- en fietspad van de Vrijbosroute in Langemark-Poelkapelle. De brandweer van de Westhoek is volop bezig met bluswerken. De politie sluit de omgeving af omwille van ontploffingsgevaar en gevaar voor asbest. Het ontploffingsgevaar zou er zijn, omdat de eigenaar een verzamelaar van oorlogsmunitie is. Een buurtbewoner getuigt dat de enorme rookpluim ontstond na een grote knal.