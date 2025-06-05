De kinderen die normaal in De Bengel worden opgevangen, kunnen voorlopig terecht in BKO De Kastaar in de Frère-Orbanstraat. Dat geldt voor de opvang vóór en na school, maar niet voor woensdagnamiddagen. “Op dat moment is er te weinig capaciteit,” aldus de stad. “We bekijken op dit moment welke tijdelijke oplossingen mogelijk zijn.”

In afwachting daarvan werden de kinderen eerder al opgevangen in de turnzaal van een nabijgelegen school. Ouders zijn intussen persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen updates zodra er meer informatie beschikbaar is.

De stad voert momenteel controles uit in al haar gebouwen om mogelijke asbestproblemen op te sporen en aan te pakken.