Oostende

Uit voor­zorg”: kin­der­op­vang De Ben­gel tij­de­lijk geslo­ten na vondst van asbest

Kinderopvang de bengel Oostende

De buitenschoolse kinderopvang De Bengel in de Blauwkasteelstraat is voor onbepaalde duur gesloten nadat tijdens een controle asbest werd aangetroffen.

Volgens de stad is er geen gevaar voor de gezondheid van kinderen of medewerkers, maar wordt uit voorzorg geen enkel risico genomen.

"Geen direct gezondheidsrisico"

Tijdens een routinecontrole in de gebouwen van BKO De Bengel werd asbest vastgesteld. De stad besliste daarop om de opvanglocatie onmiddellijk te sluiten. “Er is geen direct gezondheidsrisico, maar we willen absoluut geen risico nemen,” laat de stad Oostende weten. “De veiligheid van kinderen en medewerkers komt altijd op de eerste plaats.”

Zoeken naar oplossingen

De kinderen die normaal in De Bengel worden opgevangen, kunnen voorlopig terecht in BKO De Kastaar in de Frère-Orbanstraat. Dat geldt voor de opvang vóór en na school, maar niet voor woensdagnamiddagen. “Op dat moment is er te weinig capaciteit,” aldus de stad. “We bekijken op dit moment welke tijdelijke oplossingen mogelijk zijn.”

In afwachting daarvan werden de kinderen eerder al opgevangen in de turnzaal van een nabijgelegen school. Ouders zijn intussen persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen updates zodra er meer informatie beschikbaar is.

De stad voert momenteel controles uit in al haar gebouwen om mogelijke asbestproblemen op te sporen en aan te pakken.

Redactie

