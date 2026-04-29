Geen opvang­plek voor heel wat baby­’s en peuters

Voor heel wat baby's en peuters is er op dit moment geen opvangplek. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. Ferm Kinderopvang slaat daarom alarm.

Er zijn steeds minder onthaalouders en het stijgend aantal plaatsen in de groepsopvang kan dat niet opvangen, zegt Ferm. In Staden hield ze een actie om de aantrekkelijkheid van het beroep in de kijker te zetten.  Anja Bourgeois, Ferm Kinderopvang: "Wij hebben hier een tekenactie. Maar op een bepaald moment komen we handen te kort in de opvang. Dat is de clou van deze pr-actie."

Vooroordelen

Veel vooroordelen over de job van onthaalhouder kloppen niet meer, zegt Ferm. "Met een werknemersstatuut krijgen onthaalouders dezelfde voordelen als een gewone werknemer. Zoals een vast loon, vakantiegeld en pensioenrechten. Het moet het beroep weer aantrekkelijker maken."

Ferm heeft over heel Vlaanderen 1.400 plaatsen bij een onthaalouder. Maar onderzoek leert dat de vraag de komende jaren nog zal stijgen.

Redactie
Kinderopvang

