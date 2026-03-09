Sane­ring asbest­zo­ne uit­ge­steld in Zonnebeke

Speelplaats De Zonnebloem

De sanering van de met asbest vervuilde zone aan basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke zal pas na het weekend van start gaan. De opruiming was oorspronkelijk eerder gepland, maar loopt vertraging op in afwachting van groen licht van de federale overheid.

Eerder deze week werd bij afbraakwerken naast de school asbest aangetroffen, nadat een oud dak niet volgens de regels was verwijderd. De werf werd meteen stilgelegd door de politie en ook een deel van de speelplaats en de Berten Pilstraat werden preventief afgesloten.

Uit metingen bleek intussen dat er nauwelijks asbestvezels in de lucht aanwezig zijn. In de bodem werd wel vervuiling vastgesteld, onder meer op een deel van de speelplaats. De eigenlijke sanering zal uitgevoerd worden door een erkende asbestverwijderaar en gebeurt op kosten van de aannemer die de fouten maakte.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Jari Vanassche
Asbest Sanering

Speelplaats De Zonnebloem
