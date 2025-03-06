Volgens het gemeentebestuur is er geen reden tot paniek. De crèche De Kangoeroe verhuisde tijdelijk naar de oude bibliotheek en krijgt volgend jaar opnieuw een nieuwbouw. Daarnaast worden twee nieuwe opvanginitiatieven voorbereid, goed voor 43 extra plaatsen. “Daardoor halen we opnieuw het Vlaamse gemiddelde. Alleen in Varsenare blijven we op zoek naar een geschikte locatie, want ook daar is er nood aan een kinderdagverblijf,” zegt schepen van kinderopvang Wim Vandenberghe (CD&V).

Ook de buitenschoolse opvang in Varsenare staat onder druk. Daar klaagt TEAM8490 dat er veel te weinig capaciteit is, zeker met de komst van nieuwe verkavelingen. Het gemeentebestuur wijst erop dat er vandaag al 120 kinderen worden opgevangen, deels in de IBO en deels op school. “We hebben ook het sportaanbod uitgebreid om de druk te verlagen. Bovendien voorzien we sinds kort premies voor nieuwe opvanginitiatieven. Vanaf volgend schooljaar bekijken we of een externe partner de buitenschoolse opvang kan organiseren,” aldus Vandenberghe.

