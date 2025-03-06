“Meer kinderopvang in Jabbeke”: oppositie trekt aan alarmbel, gemeentebestuur belooft inhaalbeweging
In Jabbeke woedt een debat over het tekort aan kinderopvang. Oppositiebeweging TEAM8490 trekt aan de alarmbel en vraagt meer en betere voorzieningen. Het gemeentebestuur belooft intussen bijkomende plaatsen en een inhaalbeweging.
Momenteel zijn er in Jabbeke slechts 36 opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dat betekent dat er maar plaats is voor één op drie kinderen. Het Vlaams gemiddelde ligt op 45 procent, in West-Vlaanderen zelfs op 51. “Tien jaar geleden zaten we in Jabbeke nog aan 52 procent. Intussen is dat met een derde gedaald. Ouders moeten daardoor uitwijken naar andere gemeenten, wat veel stress veroorzaakt,” zegt Frederik Soetens, voorzitter van TEAM8490.
'Geen paniekvoetbal', zegt gemeentebestuur
Volgens het gemeentebestuur is er geen reden tot paniek. De crèche De Kangoeroe verhuisde tijdelijk naar de oude bibliotheek en krijgt volgend jaar opnieuw een nieuwbouw. Daarnaast worden twee nieuwe opvanginitiatieven voorbereid, goed voor 43 extra plaatsen. “Daardoor halen we opnieuw het Vlaamse gemiddelde. Alleen in Varsenare blijven we op zoek naar een geschikte locatie, want ook daar is er nood aan een kinderdagverblijf,” zegt schepen van kinderopvang Wim Vandenberghe (CD&V).
Ook de buitenschoolse opvang in Varsenare staat onder druk. Daar klaagt TEAM8490 dat er veel te weinig capaciteit is, zeker met de komst van nieuwe verkavelingen. Het gemeentebestuur wijst erop dat er vandaag al 120 kinderen worden opgevangen, deels in de IBO en deels op school. “We hebben ook het sportaanbod uitgebreid om de druk te verlagen. Bovendien voorzien we sinds kort premies voor nieuwe opvanginitiatieven. Vanaf volgend schooljaar bekijken we of een externe partner de buitenschoolse opvang kan organiseren,” aldus Vandenberghe.