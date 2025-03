Op het internet staat het vol filmpjes die tonen hoe elke knutselaar naar de winkel kan en zomaar een zonnepaneel met stekker installeert. Maar In Koksijde zien ze het toch anders.

"Met die twee stekkerpanelen zal je al geen wasmachine kunnen laten draaien. Mensen denken beter even na. Sowieso is er een vergunningsplicht. Maar we zijn niet geneigd die te aanvaarden. Omwille van het esthetische en de veiligheid. We zitten ook aan de kust. Denk maar aan storm. Wat als mensen ier niet zijn en er is een paneel dat los hangt."

Koksijde wil proactief optreden en vindt dat ook de overheid beter had mogen communiceren. Er lijkt alvast niet meteen een wildgroei aan te komen. Zowel in Koksijde als in De Panne is nog geen enkele vergunning aangevraagd.