Koksij­de­naar Thi­baut Delie­ver op Wereld­kam­pi­oen­schap zon­ne­wa­gen­ra­cen in Australië

Dit weekend is er opnieuw het wereldkampioenschap zonnewagenracen in Australië. In het Belgische team, ook Thibaut Deliever uit Koksijde.

Tijdens de vorige editie twee jaar geleden wonnen de studenten van de KU Leuven nog. Met hun Infinite Apollo die tijdens testraces al 5000 kilometer aflegde hopen ze opnieuw op de titel. 

Met hun dubbele vin en verstelbare ophanging denken ze het verschil te maken. De Koksijdenaar is trouwens de testverantwoordelijke. De wagen van het Belgische team heeft een zonnepaneel van 6 vierkante meter, een recordgrootte.

Redactie
Zonnepanelen Zonne-energie

