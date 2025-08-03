Opnieuw protest tegen zonnepanelenpark op Put van Nieuwkapelle: beslissing vergunning valt later
In Diksmuide is gisteravond opnieuw actie gevoerd tegen de plannen om zonnepanelen te leggen op de Put van Nieuwkapelle bij Diksmuide. Dat gebeurde in de rand van de gemeenteraad. De actievoerders vrezen negatieve gevolgen van het project voor natuur en recreatie. De beslissing voor de vergunning neemt het schepencollege later.
De Put is eigendom van waterbedrijf De Watergroep. Dat is van plan is om bijna 10.000 zonnepanelen op het wateroppervlak te installeren voor een proefproject.
Tegen de plannen is er heel wat protest. Eerder hebben actievoerders al een menselijke ketting gemaakt op de oever rond de put. Volgens de actievoerders brengt het project de natuur, het landschap én de recreatie in het gedrang. Ze willen dat het gebied een natuur- en ontspanningsplek blijft.
Paul Claus van de Actiegroep Put van Nieuwkapelle: "We zijn niet tegen zonnepanelen maar we komen met een alternatief om dat op een andere locatie te brengen." Ze denken aan industrieterreinen of de Blankaart.
Geen standpunt
Burgemeester Diksmuide Koen Coupillie (Actie!): "Wij begrijpen de bekommernis van de buurtbewoners, van de vissers, van de mensen die er soms zwemmen zeker en vast. We hebben ook overleg gehad met De Watergroep. Wij hebben dat ook voorgelegd aan hen. We hebben geprobeerd om tot een gebruiksovereenkomst te komen maar tot op vandaag is dat niet gelukt."
"Voor ons als partij is het recreatief gegeven belangrijk. We willen dat de huidige toestand van de recreatieve activiteiten behouden worden. Als De Watergoep daar niet op in gaat zullen we dat meenemen in de beoordeling van het dossier", vult Herlinde Rollez (Team 8600) aan. Zij is schepen van Ruimtelijke Ordening in Diksmuide..
Tegen de vergunningsaanvraag is een veertigtal bezwaarschriften ingediend met ruim 150 handtekeningen. Het schepencollege wacht op het advies van de dienst ruimtelijke ordening en zal daarna beslissen.