27°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Opnieuw pro­test tegen zon­ne­pa­ne­len­park op Put van Nieuw­ka­pel­le: beslis­sing ver­gun­ning valt later

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Diksmuide is gisteravond opnieuw actie gevoerd tegen de plannen om zonnepanelen te leggen op de Put van Nieuwkapelle bij Diksmuide. Dat gebeurde in de rand van de gemeenteraad. De actievoerders vrezen negatieve gevolgen van het project voor natuur en recreatie.  De beslissing voor de vergunning neemt het schepencollege later.

De Put is eigendom van waterbedrijf De Watergroep. Dat is van plan is om bijna 10.000 zonnepanelen op het wateroppervlak te installeren voor een proefproject.

Tegen de plannen is er heel wat protest. Eerder hebben actievoerders al een menselijke ketting gemaakt op de oever rond de put. Volgens de actievoerders brengt het project de natuur, het landschap én de recreatie in het gedrang. Ze willen dat het gebied een natuur- en ontspanningsplek blijft.

Paul Claus van de Actiegroep Put van Nieuwkapelle: "We zijn niet tegen zonnepanelen maar we komen met een alternatief om dat op een andere locatie te brengen." Ze denken aan industrieterreinen of de Blankaart.

Geen standpunt

Menselijke ketting Nieuwkapelle
Nieuws

Inwoners vormen menselijke ketting aan Put van Nieuwkapelle tegen drijvend zonnepark: "Iedereen kent deze plek"
Protest put nieuwkapelle

Burgemeester Diksmuide Koen Coupillie (Actie!): "Wij begrijpen de bekommernis van de buurtbewoners, van de vissers, van de mensen die er soms zwemmen zeker en vast. We hebben ook overleg gehad met De Watergroep. Wij hebben dat ook voorgelegd aan hen. We hebben geprobeerd om tot een gebruiksovereenkomst te komen maar tot op vandaag is dat niet gelukt." 

"Voor ons als partij is het recreatief gegeven belangrijk. We willen dat de huidige toestand van de recreatieve activiteiten behouden worden. Als De Watergoep daar niet op in gaat zullen we dat meenemen in de beoordeling van het dossier", vult Herlinde Rollez (Team 8600) aan. Zij is schepen van Ruimtelijke Ordening in Diksmuide..

Tegen de vergunningsaanvraag is een veertigtal bezwaarschriften ingediend met ruim 150 handtekeningen. Het schepencollege wacht op het advies van de dienst ruimtelijke ordening en zal daarna beslissen.

Redactie
Zonnepanelen Zonne-energie De Watergroep Zonnepanelenpark

Meest gelezen

Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
Noordzeefakkel3
Nieuws

Noordzeefakkeltocht valt in het water
Kusttram2
Nieuws

Drie kusttrams ontsporen: "Toeval, er is geen verband"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Thibaut

Koksijdenaar Thibaut Deliever op Wereldkampioenschap zonnewagenracen in Australië
107 BB LINKS zwanenbrugge METSVO

Brugge beschermt zwanen tegen blauwalgen met veilige zwemzone
Gistel

Ongerustheid in Gistel na vaststelling verhoogde dioxine- en pcb-waarden
115 BB RECHTS zwemdoortocht

26ste Brugse zwemdoortocht afgelast door blauwalgen
2019-08-28 00:00:00 - Drone lokaliseert 1.700 meeuwennesten in Oostende

Frietkotmeeuwen of Londense avonturiers: zenderonderzoek bij zilvermeeuwen levert verrassende resultaten op
Plas

Watergroep wil rekening houden met protest tegen 10.000 zonnepanelen op de Put
27°C
Aanmelden