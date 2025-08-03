De Put is eigendom van waterbedrijf De Watergroep. Dat is van plan is om bijna 10.000 zonnepanelen op het wateroppervlak te installeren voor een proefproject.

Tegen de plannen is er heel wat protest. Eerder hebben actievoerders al een menselijke ketting gemaakt op de oever rond de put. Volgens de actievoerders brengt het project de natuur, het landschap én de recreatie in het gedrang. Ze willen dat het gebied een natuur- en ontspanningsplek blijft.

Paul Claus van de Actiegroep Put van Nieuwkapelle: "We zijn niet tegen zonnepanelen maar we komen met een alternatief om dat op een andere locatie te brengen." Ze denken aan industrieterreinen of de Blankaart.