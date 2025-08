Volgens de initiatiefnemers van de actie komt het project de natuur, het landschap én de recreatie in het gedrang. Ze willen dat het gebied een natuur- en ontspanningsplek blijft. “Als je ziet hoeveel mensen hier vandaag letterlijk op de been zijn, dan is het duidelijk dat deze plek van grote waarde is. Ecologisch en emotioneel”, zegt Haike Vandamme van de actiegroep. “We willen die beschermen.”