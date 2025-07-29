Bij het nieuwe openbaar onderzoek zijn tien bezwaarschriften ingediend. Daarnaast loopt er een petitie die al meer dan 350 handtekeningen telt. De tegenstanders vrezen dat het zonnepark de Put aantast als recreatiezone, waar vandaag onder meer gezwommen en gevist wordt.

De Watergroep paste haar oorspronkelijke plannen aan nadat er bij de eerste aanvraag al 47 bezwaarschriften waren binnengekomen. Maar ook de vernieuwde versie overtuigt de buurt niet. Het is nu aan de stad Diksmuide om te beslissen of het project alsnog groen licht krijgt.