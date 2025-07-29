17°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Opnieuw pro­test tegen zon­ne­pa­ne­len op Put van Nieuwkapelle

De put nieuwkapelle

De plannen van De Watergroep om zo’n 10.000 zonnepanelen te plaatsen op de Put van Nieuwkapelle blijven op verzet stuiten. Ondanks een aangepaste vergunningsaanvraag komen er nu opnieuw bezwaren van buurtbewoners en hengelaars.

Bij het nieuwe openbaar onderzoek zijn tien bezwaarschriften ingediend. Daarnaast loopt er een petitie die al meer dan 350 handtekeningen telt. De tegenstanders vrezen dat het zonnepark de Put aantast als recreatiezone, waar vandaag onder meer gezwommen en gevist wordt.

De Watergroep paste haar oorspronkelijke plannen aan nadat er bij de eerste aanvraag al 47 bezwaarschriften waren binnengekomen. Maar ook de vernieuwde versie overtuigt de buurt niet. Het is nu aan de stad Diksmuide om te beslissen of het project alsnog groen licht krijgt.

De put nieuwkapelle
Nieuws

Protest tegen zonnepanelen op waterplas Nieuwkapelle zwelt aan: "De Put heeft veel landschappelijke waarde"
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Zonnepanelen De Watergroep Zonnepanelenpark

Meest gelezen

Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs
Bus De Lijn
Nieuws

“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Powerstation

Howest-studenten blinken uit op Ecodesign Awards 2025
Bewoner Mathias
Update

Uitgebrande hybridewagen in Izegem vat opnieuw vuur, al kunnen meeste bewoners wel terug naar hun woning
Nationale stakingsdag

Nationale actiedag morgen: hier kan je in West-Vlaanderen hinder ondervinden
VDAB Oostende

Noodknop moet VDAB-personeel in Kortrijk en Oostende beter beschermen tegen agressie
Gunter Pertry

Ex-gedeputeerde Gunter Pertry (67) overleden
Elisabath Vermont

Elisabeth Vermont uit Moorslede viert 109de verjaardag: “Content zijn, dat is mijn geheim”
Aanmelden