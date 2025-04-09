15°C
Meld ver­dach­te zaken zoals dro­nes boven onze havens”: Agent­schap Mari­tie­me Dienst­ver­le­ning doet oproep naar loodswezen

Drone

Illustratiebeeld

Het MDK, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, vraagt aan zijn personeelsleden om extra waakzaam te zijn nadat er drones zijn gesignaleerd boven de Noordzee en de vaargeulen van de kusthavens.

Vrijdagnacht werd nog een drone waargenomen bij de luchthaven van Oostende, waardoor het luchtverkeer even werd stilgelegd. Maar blijkbaar zijn er de laatste weken ook al drones gesignaleerd boven de Noordzee, en de vaargeulen van de havens. 

Het MDK vraagt nu aan alle personeel van het loodswezen om elke waarneming onmiddellijk te melden.

Theo Francken
Nieuws

Theo Francken over spionagedrones boven luchthaven Oostende: "oppassen voor een dronefobie"
De redactie
Drone Drones

