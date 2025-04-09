“Meld verdachte zaken zoals drones boven onze havens”: Agentschap Maritieme Dienstverlening doet oproep naar loodswezen
Illustratiebeeld
Het MDK, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, vraagt aan zijn personeelsleden om extra waakzaam te zijn nadat er drones zijn gesignaleerd boven de Noordzee en de vaargeulen van de kusthavens.
Vrijdagnacht werd nog een drone waargenomen bij de luchthaven van Oostende, waardoor het luchtverkeer even werd stilgelegd. Maar blijkbaar zijn er de laatste weken ook al drones gesignaleerd boven de Noordzee, en de vaargeulen van de havens.
Het MDK vraagt nu aan alle personeel van het loodswezen om elke waarneming onmiddellijk te melden.
De redactie