Hoewel het incident in Oostende volgens Francken minder bedreigend is dan bijvoorbeeld drones boven de militaire basis van Kleine Brogel in Limburg, zijn binnen- en buitenlandse onderzoeken naar de drones wel gestart. De legertop heeft het bevel gegeven om spionagedrones indien nodig uit de lucht te schieten.

Of er extra bewaking komt rond kritieke infrastructuur in West-Vlaanderen, zoals de haven van Zeebrugge of de luchtmachtbasis in Koksijde, is nog niet bekend. Wel vindt deze week extra overleg plaats tussen defensie en politie.