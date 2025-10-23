Theo Francken over spionagedrones boven luchthaven Oostende: “oppassen voor een dronefobie”
© Belga
De Belgische autoriteiten tasten nog steeds in het duister over ongeoorloofde dronevluchten boven luchthavens. Afgelopen weken werden minstens zeven incidenten gemeld, waaronder een op Ostend Airport. Defensie en politie onderzoeken de situatie, maar concrete antwoorden blijven voorlopig uit.
In de afgelopen weken werden minstens zeven incidenten met mogelijke spionagedrones boven Belgische luchthavens gemeld. Vrijdagavond werd het vliegverkeer op Oostende Airport zelfs tijdelijk stilgelegd uit voorzorg.
"Je moet wel oppassen voor een dronefobie of -manie waarbij iedereen opeens spoken begint te zien."
Minister van Defensie Theo Francken benadrukt dat drones boven burgerluchthavens niet onder zijn bevoegdheid vallen. "Ik ben minister van defensie, ik ben bevoegd voor drones boven militaire kwartieren. Drones boven burgerluchthavens zitten bij politie en binnenlandse zaken", zegt Francken. Hij waarschuwt ook voor overdreven paniek: "Je moet wel oppassen voor een dronefobie of -manie waarbij iedereen opeens spoken begint te zien."
Minder bedreigend
Hoewel het incident in Oostende volgens Francken minder bedreigend is dan bijvoorbeeld drones boven de militaire basis van Kleine Brogel in Limburg, zijn binnen- en buitenlandse onderzoeken naar de drones wel gestart. De legertop heeft het bevel gegeven om spionagedrones indien nodig uit de lucht te schieten.
Of er extra bewaking komt rond kritieke infrastructuur in West-Vlaanderen, zoals de haven van Zeebrugge of de luchtmachtbasis in Koksijde, is nog niet bekend. Wel vindt deze week extra overleg plaats tussen defensie en politie.