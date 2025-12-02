"Wij gaan 15 miljoen investeren, waarvan een derde, minstens 5 miljoen in het openbaar domein," zegt burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem. "Dat heeft te maken met wegenwerken en riolering. De Bruggestraat, 's Gravendriesschelaan en ook de Kortemarkstraat, maar ook de dorpskernvernieuwing van Ichtegem wordt daaraan gekoppeld."

Er komt ook een nieuw recyclagepark in de Fabrieksweg in Eernegem, dat zal twee miljoen euro kosten.

