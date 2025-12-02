De gemeente Ichtegem plant in de komende vijf jaar ruim 15 miljoen euro aan investeringen. De belastingen blijven gelijk en de schuldgraad van de gemeente daalt. Er is 5.2 miljoen euro voor het openbaar domein. Heel wat straten en voetpaden moeten worden vernieuwd. Ook de Markt van Ichtegem wordt aangepakt.
"Wij gaan 15 miljoen investeren, waarvan een derde, minstens 5 miljoen in het openbaar domein," zegt burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem. "Dat heeft te maken met wegenwerken en riolering. De Bruggestraat, 's Gravendriesschelaan en ook de Kortemarkstraat, maar ook de dorpskernvernieuwing van Ichtegem wordt daaraan gekoppeld."
Er komt ook een nieuw recyclagepark in de Fabrieksweg in Eernegem, dat zal twee miljoen euro kosten.
Leefbaarheid
In Ichtegem wordt ook geïnvesteerd in leefbaarheid. De ontwijde kerk wordt gesloopt en maakt plaats voor een kinderdagverblijf want daar is grote nood aan. Er gaat ook één miljoen euro in bijkomende opvangcapaciteit.
Op 18 december komt de meerjarenplanning op de gemeenteraad.