De controle vond plaats in de Beneluxlaan in Kortrijk en in de Noordlaan en Brugsesteenweg in Kuurne. De focus lag op bestuurders van vrachtwagens, bestelwagens en voertuigen met een aanhangwagen.

Meerdere inbreuken

Tussen de 42 bestuurders waren er ook enkele bestuurders die een inbreuk pleegden op het reglement. Zo werden vijf bestuurders betrapt op het bewust negeren van een éénrichtingssignalisatie, waren er vier bestuurders die niet handsfree belden achter het stuur en hadden twee bestuurders geen geldig verzekeringsbewijs bij zich. Andere inbreuken waren bijvoorbeeld het rijden met een te zware lading, geen geldig rijbewijs of een voertuig die niet gekeurd bleek te zijn.

De politiezone geeft nog mee dat "alle bestuurders ook een negatieve alcoholtest ondergingen en dat het grote aantal overtredingen aantoont dat regelmatige controles als deze nodig blijven".