De stad en politie organiseren nu opleidingen voor aannemers. “Met onze inspanningen gaan we nog een stukje verder, gaat korpschef Philip Caestecker verder. We merkten dat aannemers vaak niet over voldoende of de juiste kennis beschikten om de signalisatie correct te voorzien. Onze verkeersdienst heeft daarop een opleiding ontwikkeld die nu wordt uitgerold naar aannemers."

Ondertussen waren er vijf opleidingen voor aannemers en er zijn er nog gepland.