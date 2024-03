Meer meisjes kiezen voor een maritieme opleiding dan pakweg negen jaar geleden. Toen was er amper sprake van meisjes in de maritieme opleidingen. Nu is dat aantal in het Maritiem Instituut Mercator in Oostende gestegen tot bijna negen procent. De meisjes vertellen naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart, waarom ze voor een zeevaartopleiding kiezen.