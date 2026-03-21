Beelden van een eerdere bijeenkomst van de Blauwe Cluster
Stad Oostende reageert positief op het federale initiatief om een ecosysteem uit te bouwen rond de bescherming van kritieke maritieme infrastructuur. Daarbij krijgt De Blauwe Cluster, met zetel in Oostende, een centrale rol én financiële steun van Defensie.
Het project kadert binnen een onderzoeksprogramma van Defensie en focust op de bescherming van onder meer onderzeese kabels, energieverbindingen en haventoegangen. Via het zogenoemde CMIP-ecosysteem (Critical Maritime Infrastructure Protection) moeten bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauwer samenwerken rond maritieme veiligheid.
Strategische rol voor Oostende
Volgens burgemeester John Crombez is de steun een belangrijke erkenning. Hij benadrukt dat de investering niet alleen de positie van Oostende als maritieme hub versterkt, maar ook de innovatieve kracht van lokale bedrijven en onderzoeksinstellingen in de verf zet.
De Blauwe Cluster wordt binnen het project de ecosysteembeheerder. De organisatie zal partners samenbrengen en innovatieve projecten rond maritieme beveiligingstechnologie stimuleren. Intussen zijn al meer dan 180 bedrijven en kennisinstellingen aangesloten, wat het belang van het netwerk onderstreept.
Kansen voor innovatie en werkgelegenheid
De stad wijst erop dat de opgebouwde maritieme expertise in Oostende een grote troef is. Voor een kuststad is de bescherming van infrastructuur op zee essentieel, zeker met het oog op energievoorziening en scheepvaart.
Lokale bedrijven tonen nu al hoe technologie kan bijdragen aan veiligheid op zee, bijvoorbeeld door de zeebodem te monitoren en risico’s sneller te detecteren. Het nieuwe initiatief van Defensie moet die ontwikkelingen verder stimuleren en kan bijkomende innovatie én tewerkstelling creëren binnen de sector.