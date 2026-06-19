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Brugge

Jor­is Ide inves­teert in calo­rie­ar­me sau­zen van Brug­se start-up

Jaspers2

Jasper’s Sauzen, de Brugse foodstart-up van Jasper Caerels en Guillaume Gauquie, heeft een nationale samenwerking opgezet met warenhuisketen Delhaize, waardoor de sauzen voortaan worden verdeeld in minstens 350 winkels in België.  Tegelijk krijgt het merk versterking van de West-Vlaamse ondernemer Joris Ide als hoeksteeninvesteerder.

Jasper’s Sauzen wil het klassieke sauzenschap vernieuwen met alternatieven die minder calorieën en minder suiker bevatten. De producten zijn bovendien volledig plantaardig, lactosevrij en glutenvrij, met uitzondering van de andalousesaus. Jasper Caerels: “Wat begon als een experiment aan de keukentafel, groeide uit tot een ontwikkelingstraject van drie jaar. Voor de mayonaise alleen al werden 115 recepten getest. Samen met mijn jeugdvriend en ondernemer Guillaume Gauquie nam ik het volledige traject in eigen handen: van receptontwikkeling en merkstrategie tot branding en verpakking.”

Prijzen

Drie sauzen van Jasper’s Sauzen werden al bekroond met een Superior Taste Award van het International Taste Institute. “De focus ligt de komende periode op verdere distributie in België. In 2027 wil Jasper’s Sauzen de eerste stap richting Nederland zetten. Tegen 2028 mikken we ook op Duitsland.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

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