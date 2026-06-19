Jasper’s Sauzen wil het klassieke sauzenschap vernieuwen met alternatieven die minder calorieën en minder suiker bevatten. De producten zijn bovendien volledig plantaardig, lactosevrij en glutenvrij, met uitzondering van de andalousesaus. Jasper Caerels: “Wat begon als een experiment aan de keukentafel, groeide uit tot een ontwikkelingstraject van drie jaar. Voor de mayonaise alleen al werden 115 recepten getest. Samen met mijn jeugdvriend en ondernemer Guillaume Gauquie nam ik het volledige traject in eigen handen: van receptontwikkeling en merkstrategie tot branding en verpakking.”

Prijzen

Drie sauzen van Jasper’s Sauzen werden al bekroond met een Superior Taste Award van het International Taste Institute. “De focus ligt de komende periode op verdere distributie in België. In 2027 wil Jasper’s Sauzen de eerste stap richting Nederland zetten. Tegen 2028 mikken we ook op Duitsland.”