Ver­keers­cen­tra­le Zee­brug­ge niet ope­ra­ti­o­neel tij­dens nati­o­na­le stakingsactie

Illustratiebeeld © Belga

De verkeerscentrale in Zeebrugge zal niet operationeel zijn van maandagavond 19.30 uur tot en met woensdagmorgen 07.30 uur. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vandaag.

Door de staking in Zeebrugge zal er geen beloodsing mogelijk zijn via de Westpost (Wandelaar). Hoe groot de hinder wordt voor het scheepvaartverkeer en de nautische keten valt nog af te wachten. De verkeerscentrale in Zandvliet is normaal wel operationeel.

Ook de impact op de Vlaamse veerdiensten is voorlopig niet duidelijk. "Hinder kan voelbaar zijn vanaf 24 november 's avonds tot en met 27 november 's morgens met een gehele of gedeeltelijke onderbreking", aldus het agentschap.

Belga
Staking Maritieme sector

