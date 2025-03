Het kabinet van minister Gennez zal vanaf 2026 jaarlijks 2.189.364 euro ter beschikking stellen om de kinderopvang te versterken. De bedoeling is om van de klassieke opvang ook echt een meerwaarde te maken. "Deze investering is nodig voor de kinderen en voor ouders die niet om 16u aan de schoolpoort geraken", aldus Veys. "We hebben als voordeel dat we sterke lokale partners hebben om dit plan uit te werken."