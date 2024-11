Het voorval speelde zich gisteren af in het MSKA langs de Groenestraat in Roeselare. Een ruzie tussen enkele leerlingen en een leerkracht begon in het klaslokaal en eindigde met enkele klappen op de gang. De school betreurt de zaak en nam reeds de nodige stappen, zegt de directie. Ze hopen dat de heisa snel overwaait en dat de focus terug op het onderwijs kan liggen.