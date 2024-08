Dat komt doordat de generatie die zich minder goed beschermde langer leeft en beschadigde huidcellen zo kunnen uitgroeien tot tumoren. De stijging is er vooral aan de kust.

Evert Vermander is dermatoloog bij AZ Zeno in Knokke-Heist: "Aan de kust hebben we nu eenmaal een oude bevolking. De zeven oudste gemeentes van het land liggen allemaal aan de kust.



Er speelt ook een ander effect. De typische patiënten zijn mensen die na hun pensioen naar de kust verhuizen. Het zijn doorgaans zonneliefhebbers. Onze standaardpatiënt is eigenlijk iemand die in de zomer geniet aan de kust en dan in de winter lekker gaat overwinteren in Spanje. Na een aantal jaren krijg je een heel hoge accumulatie van UV-stralen."