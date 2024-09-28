De uitbreiding van het hotel moet Oostende helpen om ook in de wintermaanden meer bezoekers aan te trekken. “We willen de bezettingsgraad in de rustige periodes optrekken. Dat kan door onder meer congressen naar onze stad te halen,” aldus Crombez.

Of het vernieuwde Thermae Palace straks een vijfsterrenhotel wordt, is voorlopig nog niet beslist.