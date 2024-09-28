Meer hotelkamers in vernieuwd Thermae Palace, Mu.Zee blijft op huidige locatie
De stad Oostende en haar partners passen de plannen voor de renovatie van het iconische Thermae Palace aan. Het hotel krijgt na de werken 210 kamers, bijna een verdubbeling ten opzichte van de huidige 116. Het museum Mu.Zee verhuist dan toch niet naar het Thermae Palace en blijft in de Romestraat.
“Mu.Zee krijgt een grondige renovatie op zijn huidige locatie,” zegt burgemeester John Crombez (Vooruit). “Die plannen om het museum naar het Thermae Palace te brengen, zijn definitief van de baan.” Daarmee bevestigt Crombez eerdere uitspraken daarover.
Meer winterbezoekers
De uitbreiding van het hotel moet Oostende helpen om ook in de wintermaanden meer bezoekers aan te trekken. “We willen de bezettingsgraad in de rustige periodes optrekken. Dat kan door onder meer congressen naar onze stad te halen,” aldus Crombez.
Of het vernieuwde Thermae Palace straks een vijfsterrenhotel wordt, is voorlopig nog niet beslist.