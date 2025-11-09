Bij zo'n rallyevenement op de openbare weg horen dus strikte veiligheidsmaatregelen. De hulpdiensten werken over de gemeentegrenzen heen en volgen alles nauw op in de commandopost.

"Het gaat over een heel groot grondgebied. Het gaat over het centrum van Kortrijk, maar ook heel wat deelgemeenten. Het gaat ook over Zwevegem, over Moeskroen. Daarom hebben we een commandopost om heel snel te kunnen overleggen en maatregelen te kunnen nemen."