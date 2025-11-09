Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Tijdens de '6 uren Rally' in Kortrijk zijn heel wat gewone bestuurders tegen de lamp gelopen, omdat ze te snel reden. Want het is niet omdat er geracet wordt door de piloten, dat dat ook in de gewone straten mag. Daarom is er een uitgebreide commandopost
Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe is het net tijdens zo’n rally belangrijk om streng te controleren. De veiligheid wordt bovendien nauw opgevolgd vanuit een uitgebreide commandopost, die de hele regio in de gaten houdt. “Er zijn 4600 flitsingen gebeurd, 6% daarvan was in overtreding. In een zone 50 gaat het zelfs om 10%. Dat zijn geen racepiloten, hé.”
Bij zo'n rallyevenement op de openbare weg horen dus strikte veiligheidsmaatregelen. De hulpdiensten werken over de gemeentegrenzen heen en volgen alles nauw op in de commandopost.
"Het gaat over een heel groot grondgebied. Het gaat over het centrum van Kortrijk, maar ook heel wat deelgemeenten. Het gaat ook over Zwevegem, over Moeskroen. Daarom hebben we een commandopost om heel snel te kunnen overleggen en maatregelen te kunnen nemen."