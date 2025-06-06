De aanleiding voor zijn parlementaire vraag was een incident in Brugge, waar in mei een fiets aan het station in brand werd gestoken. “Stationsomgevingen zijn drukbezocht en tegelijk moeilijk te beveiligen, en dus bijzonder kwetsbaar,” waarschuwt Demon.

Minister Quintin benadrukt dat de politiediensten sinds eind juli real time toegang hebben tot camerabeelden van NMBS. “Zo kunnen beginnende branden of verdachte gedragingen sneller worden opgespoord en aangepakt,” klinkt het. Demon pleit daarnaast voor een totaalaanpak met meer verlichting en sociale controle rond stations.