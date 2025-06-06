Meer brandstichtingen in West-Vlaanderen ondanks nationale daling
Het aantal gevallen van opzettelijke brandstichting daalt in ons land, maar in West-Vlaanderen is er een lichte stijging. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Franky Demon (cd&v) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken.
In 2023 registreerde West-Vlaanderen 271 feiten, tegenover 235 in 2019. Vooral Brugge springt eruit met 33 gevallen, gevolgd door de politiezones RIHO (28) en VLAS (24). “We zien een algemene daling in België, wat positief is, maar het probleem blijft hardnekkig. In West-Vlaanderen en enkele andere regio’s is er zelfs een toename,” zegt Demon.
"Stationsomgevingen bijzonder kwetsbaar"
De aanleiding voor zijn parlementaire vraag was een incident in Brugge, waar in mei een fiets aan het station in brand werd gestoken. “Stationsomgevingen zijn drukbezocht en tegelijk moeilijk te beveiligen, en dus bijzonder kwetsbaar,” waarschuwt Demon.
Minister Quintin benadrukt dat de politiediensten sinds eind juli real time toegang hebben tot camerabeelden van NMBS. “Zo kunnen beginnende branden of verdachte gedragingen sneller worden opgespoord en aangepakt,” klinkt het. Demon pleit daarnaast voor een totaalaanpak met meer verlichting en sociale controle rond stations.