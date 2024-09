Ouderen en zeker mensen met een beperking zijn in het Aziatische land volledig op hun familie aangewezen. De Vrije universiteit Brussel doceert daar binnen een Europees programma een cursus over inclusie. Het gezelschap bezocht ook MPI Pottelberg en maatwerkbedrijf Waak in Kuurne en gaat ook nog naar de Lovie in Poperinge. Gracienne Lauwers, professor VUB: “Voor de fieldbezoeken zijn we naar West-Vlaanderen gekomen omdat we alle leeftijdscategorieën wilden tonen, de opvang ervan, van kleuter, lager, secundair onderwijs, dan tewerkstelling van personen vooral met een mentale handicap, dat was onze doelgroep voor West-Vlaanderen, tot personen die gepensioneerd zijn en op latere leeftijd ook bijzondere noden hebben.”