Soms zijn ze met 4, soms met 15. Gisteravond waren er 8 bewoners. En af en toe is er de nood om even het hart te kunnen luchten.

Nicolas Galle: "Tien minuutjes. Hey, hoe gaat het? Alles goed? Het zorgt voor verbinding. We kennen mekaar een beetje beter. We appreciëren mekaar meer. We helpen mekaar. Dat kan zijn door een werkstuk door te geven en te helpen. Een luisterend oor, soms met een lach of een traan en soms met een pintje ook."



"Dat is tof dat we allemaal samen elkaar beter leren kennen", zei Lars Pillaert. "Het is tof dat we mekaar ook eens zien. - Kijk je daar elke dag een beetje naar uit? Ja, eigenlijk wel. - Kom jij nu elke avond buiten? Ja, als ik kan."

Ook Jos kwam even een praatje maken en de Labrador kent de dagelijkse routine. De mensen hier voelen zich gesterkt door een momentje van onderling contact in een samenleving waar het individualisme in opmars is. "Gewoon dat we kennis maken met wat leeft in de buurt. Gewoon vriendschap smeden met elkaar. En weten wie wat waar hulp kan gebruiken of steun."

En daarna ging iedereen weer naar huis. Het is begonnen in lockdown, maar wie had kunnen denken dat het een dagelijkse gewoonte zou worden die intussen al 5 jaar stand houdt.