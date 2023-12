Het nieuw bedrag komt bovenop de bijna 900.000 euro aan terugbetalingen waarvoor de rechter in Kortrijk hem eerder veroordeelde. Begin deze week nog moest hij van de rechter in Ieper 100.000 euro terugbetalen aan ondernemers uit Dadizele. In totaal trokken meer dan 20 gedupeerden naar de rechter, maar hij leende bij veel meer mensen. Recent zei hij voor onze camera nog dat hij tegen Kerstmis iedereen hoopt terug te betalen.