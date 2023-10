Luc Martens dient zelf klacht in: "Is zelf slachtoffer van oplichters"

Tom Janssens, Parket West-Vlaanderen: "Martens zegt dat hij bij het verhandelen van cryptomunten door verschillende personen en firma's is opgelicht. Hij zegt dat hij opgelicht is voor zo'n twee en een half miljoen euro bij verschillende firma's in het buitenland."

Wellicht probeerde de man het geld dan te recupereren bij bevriende ondernemers. Een aantal van hen voelt zich erin geluisd en wil dat Luc Martens hen niet alleen terugbetaalt, maar ook een straf krijgt.