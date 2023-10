Luc Martens leende bedragen van 50.000 tot 100.000 euro bij heel veel mensen, vooral ondernemers, alles samen gaat het om meer dan 3,2 miljoen euro.

"Ik heb een drietal dossiers lopen", zei Michiel Van Eeckhoutte, advocaat van gedupeerden. "Het gaat allemaal om mensen uit Roeselare, ondenemers die hij aangesproken heeft. Het was een kort ogenblik dat hij dat geld nodig had, een soort overbruggingskrediet dat hij na een week of twee weken zou terugbetalen."