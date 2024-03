Zoals bekend moet Martens aan tientallen gedupeerden honderdduizenden euro terugbetalen. Hij leende hen geld omdat hijzelf in grote financiële problemen raakte door investeringen in cryptomunten.

Het drieluik (foto) is één van de 12 werken die morgen onder de hamer gaan. Tot voor kort hing het nog in de living van Luc Martens. Net als ook een schilderij van de zee. Luc Martens zegt zelf zo'n 40.000 euro betaald te

hebben voor alle werken samen. Hij benadrukt opnieuw dat hij er alles aan wil doen om de mensen terug te betalen. Martens stak zichzelf voor meer dan 3 miljoen euro in de schulden. Tegen hem loopt ook een

onderzoek wegens oplichting en misbruik van vertrouwen.