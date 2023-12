Martens moet aan een koppel ondernemers uit Dadizele meer dan 100.000 euro schadevergoeding omdat hij geld leende en dat niet terugbetaalde.

Het is de zoveelste rechtszaak tegen Martens. Hij belandde in zware financiële problemen, onder meer door fraude met bitcoins. Om zijn schulden daar terug te betalen, leende hij geld bij heel wat ondernemers uit de regio. Geld dat hij niet of niet helemaal terugbetaalde.