Martens werd op 7 juni 2024 een eerste keer voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij kwam in september 2023 in opspraak nadat bleek dat hij bij tal van bevriende ondernemers grote sommen geld had geleend die hij niet kon terugbetalen. Hij had dat geld nodig omdat hijzelf in de problemen zat na beleggingen in cryptomunten.

Daarop werd een strafonderzoek geopend, maar de voormalige minister werd toen vrijgelaten onder voorwaarden, waaronder geen strafbare feiten plegen, de verplichting zich psychologisch te laten begeleiden en zich te laten begeleiden voor zijn financiële problematiek.