De zaak rond Luc Martens sleept al enkele jaren aan. Hij leende grote sommen geld aan vrienden en kennissen maar betaalde die nooit of nauwelijks terug. Omdat hijzelf werd opgelicht bij de verhandeling van cryptomunten, zegt hij daarover. Volgens hem gaat het om meer dan 3 miljoen euro. In verschillende rechtszaken is hij intussen al veroordeeld tot het terugbetalen van honderdduizenden euro.



Hij werd in juni 2024 vrijgelaten onder voorwaarden, waaronder geen strafbare feiten plegen, de verplichting zich psychologisch te laten begeleiden en zich te laten begeleiden voor zijn financiële problematiek. Hij heeft nu opnieuw geld geleend, en daarmee zijn voorwaarden geschonden. Daarom werd hij op 28 februari opnieuw voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.