Martens was in Kortrijk al veroordeeld in een aantal zaken. Voor tien nieuwe zaken moet hij in totaal 635.992,47 euro terugbetalen. Hoofdzakelijk aan zakenmensen, in regio Roeselare.

Maar ook van een koppel uit Deinze leende hij geld en moet hij 80.000 euro terugbetalen. Het grootste bedrag is bij Groep T uit Roeselare: 140.000 euro.