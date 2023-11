Vandaag opnieuw vijf uitspraken in dossiers tegen oud burgemeester Luc Martens uit Roeselare. De rechter beslist dat hij in totaal 260.000 euro die hij leende bij particulieren of ondernemers uit de regio integraal moet terugbetalen met daarbovenop de rente. Martens lijkt alvast van plan hier niet tegen in te gaan, zo zegt hij aan de telefoon.