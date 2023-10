De projectontwikkelaar in Nederland leende volgens HLN tot twee keer toe geld aan Martens. Er bleek telkens een excuus om niet terug te betalen, zegt hij anoniem. In augustus veroordeelde de kantonrechter Martens dan tot terugbetaling.

Op zijn flat in het Nederlandse Cadzand én zijn appartement in Roeselare ligt intussen bewarend beslag. Hij mag er dus blijven wonen, maar mag niets weghalen of verkopen.