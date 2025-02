“Onze haven komt in De Maritieme Canon van Vlaanderen mooi in beeld," zegt Dirk Declerck van de Oostendse haven. "In feite zit er een volledige Oostendse Maritieme Canon in vervat. Oostende is een van de grote, eeuwenoude Vlaamse havensteden, met een erg rijke traditie van visserij, kaapvaart, handelsvaart, verbindingen met Engeland, zeewetenschappen en kusttoerisme."