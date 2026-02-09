Volgende week moet een eerste autocarrier, een schip vol auto's, de haven van Oostende binnenvaren. De 2.500 wagens van Mosolf die nu al op de terminals staan, werden aangevoerd per vrachtwagen. De haven van Oostende verwacht veel van het nieuwe contract.

Tewerkstelling

John Crombez, burgemeester Oostende: “Dat is een grote groep die nu nog hoofdzakelijk met vrachtwagens werkt, maar meer en meer ook via schepen auto's binnenbrengt. Dus dat zal ook zichtbaar zijn in de haven zelf. Ik ben heel blij dat deze groep niet alleen auto's verplaatst, maar er ook veel aan werkt. Bijna de helft van de wagens wordt aangepast, wordt bewerkt en dat is ook voor de tewerkstelling belangrijk.”

Omzet van 800 miljoen

Hoeveel arbeidsplaatsen er aan komen, weet nog niemand. Het Duitse Mosolf specialiseert zich de jongste jaren wel meer en meer in internationale autotrafiek. Ze draaien een omzet van bijna 800 miljoen, werken wereldwijd met 3.500 mensen en bezitten zo'n 800 voertuigentrucks en voorlopig twee roll on-roll off schepen. Ze behandelen nu zo'n anderhalf miljoen wagens in acht zeehavens, met Oostende erbij.

Toyota’s

Jan Allaert, Haven Oostende: “Ze zijn ook actief in Saoedi-Arabië en de VS. Echt een zeer grote groep. Het voordeel is dat ze meerdere automerken vertegenwoordigen. Het is niet één automerk dat we hier behandelen. Hun bedoeling is op shortsea-vlak Oostende te gebruiken voor meerdere automerken die ze hier met verschillende transportmiddelen kunnen vervoeren.”

De vorige autobehandelaar die duizenden Toyota's in Oostende stalde, heeft de haven alweer verlaten. Voor hen werd nochtans een oude spoorinfrastructuur nieuw leven ingeblazen. Ook Mosolf zou geïnteresseerd zijn in de ontsluiting van de Oostendse haven via het spoor.