6°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Haven Oos­ten­de sluit belang­rijk con­tract met Duits bedrijf

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De haven van Oostende heeft een belangrijk contract afgesloten met het Duitse bedrijf Mosolf Group. Dat is een grote internationale speler voor logistieke en technische diensten voor de auto-sector. De jongste twee jaar was er in Oostende al heel wat roro-trafiek met auto's van Toyota. Die samenwerking valt in het water, maar de nieuwe partner is veelbelovend voor extra tewerkstelling en nieuwe trafieken, zegt de haven.

Volgende week moet een eerste autocarrier, een schip vol auto's, de haven van Oostende binnenvaren. De 2.500 wagens van Mosolf die nu al op de terminals staan, werden aangevoerd per vrachtwagen. De haven van Oostende verwacht veel van het nieuwe contract.

Tewerkstelling

John Crombez, burgemeester Oostende: “Dat is een grote groep die nu nog hoofdzakelijk met vrachtwagens werkt, maar meer en meer ook via schepen auto's binnenbrengt. Dus dat zal ook zichtbaar zijn in de haven zelf. Ik ben heel blij dat deze groep niet alleen auto's verplaatst, maar er ook veel aan werkt. Bijna de helft van de wagens wordt aangepast, wordt bewerkt en dat is ook voor de tewerkstelling belangrijk.”

Omzet van 800 miljoen

Hoeveel arbeidsplaatsen er aan komen, weet nog niemand. Het Duitse Mosolf specialiseert zich de jongste jaren wel meer en meer in internationale autotrafiek. Ze draaien een omzet van bijna 800 miljoen, werken wereldwijd met 3.500 mensen en bezitten zo'n 800 voertuigentrucks en voorlopig twee roll on-roll off schepen. Ze behandelen nu zo'n anderhalf miljoen wagens in acht zeehavens, met Oostende erbij.

Toyota’s

Jan Allaert, Haven Oostende: “Ze zijn ook actief in Saoedi-Arabië en de VS. Echt een zeer grote groep. Het voordeel is dat ze meerdere automerken vertegenwoordigen. Het is niet één automerk dat we hier behandelen. Hun bedoeling is op shortsea-vlak Oostende te gebruiken voor meerdere automerken die ze hier met verschillende transportmiddelen kunnen vervoeren.”

De vorige autobehandelaar die duizenden Toyota's in Oostende stalde, heeft de haven alweer verlaten. Voor hen werd nochtans een oude spoorinfrastructuur nieuw leven ingeblazen. Ook Mosolf zou geïnteresseerd zijn in de ontsluiting van de Oostendse haven via het spoor.

235 BB LINKS mosolfmiddag
235 BB RECHTS mosolfmiddag
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Haven Oostende

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ziekte

West-Vlamingen minst kort ziek, maar provincie telt meeste langdurig afwezigen
Dovy

Deze West-Vlaamse bedrijven mogen zich voortaan 'Factory of the Future' noemen
te huur huurprijzen vastgoed

West-Vlaanderen blijft goedkoopst om huis of appartement te huren
Crucke

Overleg tussen CAF en Alstom uitgesteld: onzekerheid over mogelijke samenwerking blijft
Barco belga

Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco in lijn met verwachtingen dankzij bioscopen
Mobilhome - camper

Alpha Motorhomes neemt concurrent Urbano over
Aanmelden