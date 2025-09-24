Na meer dan zeven jaar aan het roer van Haven Oostende neemt CEO Dirk Declerck afscheid. Hij vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. De Raad van Bestuur start de procedure om een opvolger te zoeken.
Dirk Declerck stopt als CEO van Haven Oostende. Hij bekleedde de functie sinds april 2018. Onder zijn beleid werden meer dan 800 extra jobs gecreëerd en kende de haven zeven opeenvolgende jaren van positieve resultaten. Declerck geeft zelf aan dat het een bewuste keuze is om de fakkel door te geven:
"Tijdens mijn carrière heb ik er altijd naar gestreefd om in cycli van ongeveer zeven jaar een nieuwe uitdaging op te nemen. Dat ritme dwingt me om scherp te blijven en frisse energie te brengen. De Haven is klaar voor een volgende fase. Ik ben daar bijzonder trots op en wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking."
Continuïteit blijft verzekerd
De Raad van Bestuur heeft de beslissing van Declerck aanvaard en benadrukt dat de continuïteit van de haven verzekerd blijft. Voorzitter Charlotte Verkeyn reageert: "De Raad van Bestuur dankt Dirk Declerck voor zijn strategische visie en jarenlange inzet, met excellente verwezenlijkingen, die Haven Oostende op het huidige niveau gebracht hebben. We wensen hem veel succes in de toekomst."
De Raad van Bestuur start nu de procedure om een opvolger aan te duiden.