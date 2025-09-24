Dirk Declerck stopt als CEO van Haven Oostende. Hij bekleedde de functie sinds april 2018. Onder zijn beleid werden meer dan 800 extra jobs gecreëerd en kende de haven zeven opeenvolgende jaren van positieve resultaten. Declerck geeft zelf aan dat het een bewuste keuze is om de fakkel door te geven:

"Tijdens mijn carrière heb ik er altijd naar gestreefd om in cycli van ongeveer zeven jaar een nieuwe uitdaging op te nemen. Dat ritme dwingt me om scherp te blijven en frisse energie te brengen. De Haven is klaar voor een volgende fase. Ik ben daar bijzonder trots op en wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking."