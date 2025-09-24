19°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Dirk Dec­ler­ck stopt als CEO van Haven Oostende

2018-03-29 00:00:00 - Dirk Declerck nieuwe CEO haven Oostende

Na meer dan zeven jaar aan het roer van Haven Oostende neemt CEO Dirk Declerck afscheid. Hij vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. De Raad van Bestuur start de procedure om een opvolger te zoeken.

Dirk Declerck stopt als CEO van Haven Oostende. Hij bekleedde de functie sinds april 2018. Onder zijn beleid werden meer dan 800 extra jobs gecreëerd en kende de haven zeven opeenvolgende jaren van positieve resultaten. Declerck geeft zelf aan dat het een bewuste keuze is om de fakkel door te geven:

"Tijdens mijn carrière heb ik er altijd naar gestreefd om in cycli van ongeveer zeven jaar een nieuwe uitdaging op te nemen. Dat ritme dwingt me om scherp te blijven en frisse energie te brengen. De Haven is klaar voor een volgende fase. Ik ben daar bijzonder trots op en wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking."

Continuïteit blijft verzekerd

De Raad van Bestuur heeft de beslissing van Declerck aanvaard en benadrukt dat de continuïteit van de haven verzekerd blijft. Voorzitter Charlotte Verkeyn reageert: "De Raad van Bestuur dankt Dirk Declerck voor zijn strategische visie en jarenlange inzet, met excellente verwezenlijkingen, die Haven Oostende op het huidige niveau gebracht hebben. We wensen hem veel succes in de toekomst."

De Raad van Bestuur start nu de procedure om een opvolger aan te duiden.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Haven Oostende

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Illegale sigaretten 1
Update

Illegale sigarettenfabriek in Sint-Eloois-Winkel opgerold: 35 miljoen (!) sigaretten in beslag genomen
Amazonia1

Amazonia uit Bellewaerde Park bekroond tot beste Europese attractie van 2025
Alstom

Raad van State verwerpt ook beroep van Alstom
Florentien1

Zwevezeelse trots leeft voort: Florentientjes in nieuwe handen
2022-12-05 00:00:00 - Picanol-topman neemt Latexco uit Tielt over - latexco_tielt_2.jpg

Novaya in Tielt wil 26 banen schrappen door dalende vraag naar latexmatrassen
Bioboer

Lieven Devreese is beste bioboer van Europa
Aanmelden