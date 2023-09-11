“Een incidentloze editie met meer dan 30.000 feestvierders, acht sterke kandidates en een prachtig kersvers Tineke van Heule. We kunnen terugblikken op een meer dan geslaagde 61e editie van de Tinekesfeesten,” aldus co-voorzitters Phaedra Hoste en Xsam Scheldeman.

Zaterdag volgt de officiële aanstelling in De Vonke.