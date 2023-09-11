19°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Marie­ke Cor­nil­lie is de 61ste Tin­e­ke van Heule

Tinekesfeesten

Marieke Cornillie is gekroond tot het 61e Tineke van Heule. Ze mag het komende jaar Heule vertegenwoordigen en wordt daarbij bijgestaan door Ime Nolf en Hanne Devolder, respectievelijk eerste en tweede eredame.

“Een incidentloze editie met meer dan 30.000 feestvierders, acht sterke kandidates en een prachtig kersvers Tineke van Heule. We kunnen terugblikken op een meer dan geslaagde 61e editie van de Tinekesfeesten,” aldus co-voorzitters Phaedra Hoste en Xsam Scheldeman.

Zaterdag volgt de officiële aanstelling in De Vonke.

De redactie
Tineke van Heule Heule

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Collage wendy
Nieuws
Update

Prins Laurent erkent zoon Wendy Van Wanten als zijn zoon

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Drugshandel VLAS 2025

Drie arrestaties bij grootschalige actie tegen drugshandel
Thumbnail IMG 4289

Brand in appartementsgebouw Heule door ledlampjes rond dartsbord
Tineke

Noor Vaneenooghe is een jaar lang Tineke Van Heule
Les kerk

Met de zegen van de heer: leerlingen in Heule krijgen les in de kerk
Ongeval heule overweg

Man (81) slalomt tussen slagbomen en rijdt tientallen meter op sporen
2023-09-11 00:00:00 - Hannah Sierens is Tineke van Heule 2023

Hannah Sierens is Tineke van Heule 2023
Aanmelden