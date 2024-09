Voor de bekendmaking loopt de feesttent helemaal vol met supporters van de 7 kandidaten. En het lijkt alsof heel Heule naar dit moment heeft toegeleefd. Noor Vaneenooghe: "Je leeft daar een heel jaar naartoe. En plots is dat moment daar. Dat is super zot."

Jana Vandersteene eindigt dan wel als eerste eredame, maar het is dus net niet geworden. "Dat is al heel mijn leven een kinderdroom eigenlijk. En nu, het laatste jaar super veel voorbereiding. Het weekend is voorbij gevlogen. Ik ben super content en sprakeloos."

Zaterdag worden Tineke en haar eredames officieel aangesteld.